Лига конференций27 июля 2023, 21:49 | Обновлено 27 июля 2023, 21:58
1249
0
ВИДЕО. Ворскла пропустила от Дилы. Гол забил украинец Ковталюк
Полтавская команда пропустила быструю контратаку на 57-й минуте
27 июля 2023, 21:49 | Обновлено 27 июля 2023, 21:58
1249
0
27 июля в 20:30 полтавская «Ворскла» в польском городе Тыхы проводит домашний матч второго раунда квалификации Лиги конференций.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Команда Виктора Скрипника играет против грузинской «Дилы».
Полтавская команда пропустила быструю контратаку на 57-й минуте. Гол для грузинской команды забил украинец Николай Ковталюк.
ГОЛ! 0:1. Николай Ковталюк, 57 мин
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Другие виды | 27 июля 2023, 23:26 6
Украинская саблистка записала видеообращение в своем Instagram
Другие виды | 27 июля 2023, 12:12 33
Ольге грозила дисквалификация
Футбол | 27.07.2023, 23:05
Другие виды | 27.07.2023, 17:38
Футбол | 27.07.2023, 05:22
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
27.07.2023, 18:00 7
26.07.2023, 03:00 4
26.07.2023, 11:43 15
26.07.2023, 15:25
27.07.2023, 20:50 9
26.07.2023, 03:50 10
27.07.2023, 16:20 2
26.07.2023, 14:07 3