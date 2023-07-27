27.07.2023 18:00 – FT 1 : 1
Лига конференций27 июля 2023, 21:43 | Обновлено 27 июля 2023, 21:52
1497
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Кто станет соперником Динамо? Арарат-Армения и Арис расписали ничью в ЛК
Игра завершилась со счетом 1:1
27 июля 2023, 21:43 | Обновлено 27 июля 2023, 21:52
1497
0
27 июля состоялся первый матч второго квалификационного раунда Лиги конференций между клубами «Арарат-Армения» – «Арис». Игра завершилась со счетом 1:1.
Счет в матче открыл форвард армянской команды Уильфрид Эза на 11-й минуте. Спустя 9 минут Луис Пальма сравнял счет.
Отметим, что победитель матча в Q3 ЛК сыграет против киевского «Динамо».
Лига конференций. Второй раунд квалификации. 27 июля
Арарат-Армения (Армения) – Арис (Греция) – 1:1
Голы: Эза, 11 – Пальма, 20
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