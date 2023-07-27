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Лига конференций
Арарат-Армения
27.07.2023 18:00 – FT 1 : 1
Арис Салоники
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
27 июля 2023, 21:43 | Обновлено 27 июля 2023, 21:52
1497
0

Кто станет соперником Динамо? Арарат-Армения и Арис расписали ничью в ЛК

Игра завершилась со счетом 1:1

27 июля 2023, 21:43 | Обновлено 27 июля 2023, 21:52
1497
0
Кто станет соперником Динамо? Арарат-Армения и Арис расписали ничью в ЛК
ФК Арис

27 июля состоялся первый матч второго квалификационного раунда Лиги конференций между клубами «Арарат-Армения» – «Арис». Игра завершилась со счетом 1:1.

Счет в матче открыл форвард армянской команды Уильфрид Эза на 11-й минуте. Спустя 9 минут Луис Пальма сравнял счет.

Отметим, что победитель матча в Q3 ЛК сыграет против киевского «Динамо».

Лига конференций. Второй раунд квалификации. 27 июля

Арарат-Армения (Армения) – Арис (Греция) – 1:1

Голы: Эза, 11 – Пальма, 20

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Арарат-Армения Арис Салоники Лига конференций Динамо Киев
Источник Sport.ua
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