Кто станет соперником Динамо? Арарат-Армения и Арис расписали ничью в ЛК

27 июля состоялся первый матч второго квалификационного раунда Лиги конференций между клубами «Арарат-Армения» – «Арис». Игра завершилась со счетом 1:1.

Счет в матче открыл форвард армянской команды Уильфрид Эза на 11-й минуте. Спустя 9 минут Луис Пальма сравнял счет.

Отметим, что победитель матча в Q3 ЛК сыграет против киевского «Динамо».

Лига конференций. Второй раунд квалификации. 27 июля

Арарат-Армения (Армения) – Арис (Греция) – 1:1

Голы: Эза, 11 – Пальма, 20