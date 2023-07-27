ITF27 июля 2023, 20:38 | Обновлено 27 июля 2023, 20:39
280
1
Стародубцева без борьбы вышла в четвертьфинал 60-тысячника в Далласе
Украинка должна была сыграть с Хадли Дойл
27 июля 2023, 20:38 | Обновлено 27 июля 2023, 20:39
280
1
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 260) вышла в четвертьфинал хардового турнира серии ITF W60 в Далласе (США).
Во втором раунде соревнований украинка должна была сыграть против Хадли Дойл из США. Однако американка отказалась выходить на поединок.
ITF W60 Даллас. Хард. 1/8 финала
Юлия Стародубцева (Украина) – Хадли Дойл (США) – RET., Дойл
В четвертьфинале 60-тысячника Юлия встретится с первой сеяной Мэдисон Бренгл.
На старте турнира в Далласе Стародубцева обыграла Джейми Леб.
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