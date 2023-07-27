Стародубцева без борьбы вышла в четвертьфинал 60-тысячника в Далласе

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 260) вышла в четвертьфинал хардового турнира серии ITF W60 в Далласе (США).

Во втором раунде соревнований украинка должна была сыграть против Хадли Дойл из США. Однако американка отказалась выходить на поединок.

ITF W60 Даллас. Хард. 1/8 финала

Юлия Стародубцева (Украина) – Хадли Дойл (США) – RET., Дойл

В четвертьфинале 60-тысячника Юлия встретится с первой сеяной Мэдисон Бренгл.

На старте турнира в Далласе Стародубцева обыграла Джейми Леб.