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ITF
27 июля 2023, 20:38 | Обновлено 27 июля 2023, 20:39
280
1

Стародубцева без борьбы вышла в четвертьфинал 60-тысячника в Далласе

Украинка должна была сыграть с Хадли Дойл

27 июля 2023, 20:38 | Обновлено 27 июля 2023, 20:39
280
1
Стародубцева без борьбы вышла в четвертьфинал 60-тысячника в Далласе
Twitter. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 260) вышла в четвертьфинал хардового турнира серии ITF W60 в Далласе (США).

Во втором раунде соревнований украинка должна была сыграть против Хадли Дойл из США. Однако американка отказалась выходить на поединок.

ITF W60 Даллас. Хард. 1/8 финала

Юлия Стародубцева (Украина) – Хадли Дойл (США) – RET., Дойл

В четвертьфинале 60-тысячника Юлия встретится с первой сеяной Мэдисон Бренгл.

На старте турнира в Далласе Стародубцева обыграла Джейми Леб.

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Юлия Стародубцева ITF Даллас
Источник Sport.ua
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anacreon
Якщо виграє турнір, то наблизиться до топ-200.
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