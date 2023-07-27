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  4. Сачко деклассировал представителя Ливана на турнире в Италии
ATP
27 июля 2023, 21:01 |
133
0

Сачко деклассировал представителя Ливана на турнире в Италии

Виталий обыграл Бенджамина Хассана и вышел в четвертьфинал челленджера в Вероне

27 июля 2023, 21:01 |
133
0
Сачко деклассировал представителя Ливана на турнире в Италии
Instagram. Виталий Сачко

Украинский теннисист Виталий Сачко (АТР 188) вышел в четвертьфинал грунтового челленджера в Вероне (Италия).

Во втором раунде турнира украинец выиграл у Бенджамина Хассана (Ливан, ATP 250) за 1 час и 24 минуты.

АТР челленджер Верона. Грунт. 1/8 финала

Виталий Сачко (Украина) [9] – Бенджамина Хассан (Ливан) – 6:2, 6:2

Это была вторая встреча теннисистов. Сачко выиграл 2-й поединок.

В четвертьфинале соревнований украинец встретится с Франсисико Комесана из Аргентины.

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Бенджамин Хассан Виталий Сачко ATP Верона
Источник Sport.ua
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