ATP27 июля 2023, 21:01 |
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Сачко деклассировал представителя Ливана на турнире в Италии
Виталий обыграл Бенджамина Хассана и вышел в четвертьфинал челленджера в Вероне
27 июля 2023, 21:01 |
133
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Украинский теннисист Виталий Сачко (АТР 188) вышел в четвертьфинал грунтового челленджера в Вероне (Италия).
Во втором раунде турнира украинец выиграл у Бенджамина Хассана (Ливан, ATP 250) за 1 час и 24 минуты.
АТР челленджер Верона. Грунт. 1/8 финала
Виталий Сачко (Украина) [9] – Бенджамина Хассан (Ливан) – 6:2, 6:2
Это была вторая встреча теннисистов. Сачко выиграл 2-й поединок.
В четвертьфинале соревнований украинец встретится с Франсисико Комесана из Аргентины.
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