Кривбасс поблагодарил и распрощался с Виталием Косовским

Криворожский «Кривбасс» сообщил о прекращении сотрудничества со старшим тренером команды U-19 Виталием Косовским.

Вместе с Косовским клуб покинут его помощники Вячеслав Нивинский и Геннадий Тарасюк, работавший тренером вратарей.

Сообщается, что в тренерском штабе команды «Кривбасс» U-19 остаются выполнять свои обязанности Николай Кашевский и Александр Процюк.