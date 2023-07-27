Украина. Первая лига27 июля 2023, 18:58 |
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Кривбасс поблагодарил и распрощался с Виталием Косовским
Тренер покинул клубную команду U-19
27 июля 2023, 18:58 |
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Криворожский «Кривбасс» сообщил о прекращении сотрудничества со старшим тренером команды U-19 Виталием Косовским.
Вместе с Косовским клуб покинут его помощники Вячеслав Нивинский и Геннадий Тарасюк, работавший тренером вратарей.
Сообщается, что в тренерском штабе команды «Кривбасс» U-19 остаются выполнять свои обязанности Николай Кашевский и Александр Процюк.
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