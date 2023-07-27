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  4. Кривбасс поблагодарил и распрощался с Виталием Косовским
Украина. Первая лига
27 июля 2023, 18:58 |
1532
1

Кривбасс поблагодарил и распрощался с Виталием Косовским

Тренер покинул клубную команду U-19

27 июля 2023, 18:58 |
1532
1
Кривбасс поблагодарил и распрощался с Виталием Косовским
ФК Кривбасс Кривой Рог

Криворожский «Кривбасс» сообщил о прекращении сотрудничества со старшим тренером команды U-19 Виталием Косовским.

Вместе с Косовским клуб покинут его помощники Вячеслав Нивинский и Геннадий Тарасюк, работавший тренером вратарей.

Сообщается, что в тренерском штабе команды «Кривбасс» U-19 остаются выполнять свои обязанности Николай Кашевский и Александр Процюк.

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Кривбасс Кривой Рог Виталий Косовский Кривбасс Кривой Рог U-19
Источник ФК Кривбасс
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Lion
Кто этих физруков вообще берет на работу...
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