ВИДЕО. Остается в клубе? Трубин получил 1-й номер в Шахтере

«Шахтер» официально сообщил о том, что основной голкипер команды Анатолий Трубин сменил игровой номер. Раньше он выступал под 81-м номером, теперь будет играть под 1-м номером.

Эту новость можно рассматривать как сигнал того, что Трубин не покинет «Шахтер» нынешним летом, учитывая, что переговоры с «Интером» зашли в тупик, и итальянцы активно работают по другим кандидатурам. Контракт голкипера рассчитан до лета 2024 года.