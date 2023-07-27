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Украина. Премьер лига
27 июля 2023, 19:06 |
1017
3

ВИДЕО. Остается в клубе? Трубин получил 1-й номер в Шахтере

Голкипер «Горняков» сменил игровой номер

27 июля 2023, 19:06 |
1017
3
ВИДЕО. Остается в клубе? Трубин получил 1-й номер в Шахтере
ФК Шахтар. Анатолий Трубин

«Шахтер» официально сообщил о том, что основной голкипер команды Анатолий Трубин сменил игровой номер. Раньше он выступал под 81-м номером, теперь будет играть под 1-м номером.

Эту новость можно рассматривать как сигнал того, что Трубин не покинет «Шахтер» нынешним летом, учитывая, что переговоры с «Интером» зашли в тупик, и итальянцы активно работают по другим кандидатурам. Контракт голкипера рассчитан до лета 2024 года.

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Источник Sport.ua
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Lion
Причём здесь номер, бред не пишите.
У Пятова был 35 номер и он был первым многие годы. 
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0
Summertime
Let it be  
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0
Serhii P.
Та кому він потрібен за такі гроші?
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-1
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