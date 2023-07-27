ОФИЦИАЛЬНО. Милан подписал вингера Вильярреала

«Милан» официально сообщил о подписании вингера «Вильярреала» и сборной Нигери и Самуэля Чуквуэзе. Контракт с 24-летним игроком рассчитан на пять лет.

По информации СМИ, сумма трансфера составила 20 миллионов евро плюс 8 миллионов возможных бонусов. Чуквуэзе будет зарабатывать в «Милане» примерно 4 миллиона евро в год.

Чуквуэле попал в структуру «Вильярреала» еще в 18 лет. В прошлом сезоне на его счету 13 голов и 11 ассистов в 50 матчах во всех турнирах.