Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Мне удалось вписаться в команду в Реале»

Звездный новобранец «Реала» Джуд Беллингем рассказал о своей адаптации в мадридском клубе:

«Я наслаждаюсь пребыванием в «Реале». Это самый большой клуб, и мы можем выиграть все турниры. В «Реале» всегда ставят только максимальные задачи.

У нас замечательный состав. Все максимум выкладываются на тренировках, подготовка к старту сезона идет полным ходом. Чувствую, что мне удалось вписаться в команду, я всем доволен».