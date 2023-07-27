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  4. Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Мне удалось вписаться в команду в Реале»
Испания
27 июля 2023, 18:29 |
507
0

Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Мне удалось вписаться в команду в Реале»

Хавбек «Реала» – о своей адаптации

27 июля 2023, 18:29 |
507
0
Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Мне удалось вписаться в команду в Реале»
ФК Реал Мадрид. Джуд Беллингем

Звездный новобранец «Реала» Джуд Беллингем рассказал о своей адаптации в мадридском клубе:

«Я наслаждаюсь пребыванием в «Реале». Это самый большой клуб, и мы можем выиграть все турниры. В «Реале» всегда ставят только максимальные задачи.

У нас замечательный состав. Все максимум выкладываются на тренировках, подготовка к старту сезона идет полным ходом. Чувствую, что мне удалось вписаться в команду, я всем доволен».

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Джуд Беллингем Реал Мадрид
Источник Sky Sports
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