Испания27 июля 2023, 18:29 |
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Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Мне удалось вписаться в команду в Реале»
Хавбек «Реала» – о своей адаптации
27 июля 2023, 18:29 |
507
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Звездный новобранец «Реала» Джуд Беллингем рассказал о своей адаптации в мадридском клубе:
«Я наслаждаюсь пребыванием в «Реале». Это самый большой клуб, и мы можем выиграть все турниры. В «Реале» всегда ставят только максимальные задачи.
У нас замечательный состав. Все максимум выкладываются на тренировках, подготовка к старту сезона идет полным ходом. Чувствую, что мне удалось вписаться в команду, я всем доволен».
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