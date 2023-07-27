FAVBET – новый титульный партнер ФК Шахтер

Ведущая украинская iGaming-компания FAVBET и чемпион Украины ФК «Шахтер» представили совместные планы. Новое партнерство призвано усилить позиции двух популярных брендов и прибавить огню украинскому футболу.

В планах FAVBET и «Шахтера» – совместные маркетинговые и медийные проекты, активное взаимодействие с фанатским сообществом и внедрение ряда социально значимых инициатив, среди которых развитие детского спорта и восстановление спортивной инфраструктуры, пострадавшей в результате войны.

«Мы продолжаем поддерживать украинский спорт в условиях враждебной агрессии и стремимся к развитию, несмотря на все внешние вызовы. Сотрудничество между двумя крупными брендами должно стать чем-то особенным и усилить бизнес со 100-процентной украинской ДНК. У наших команд есть значительный европейский опыт, который мы должны использовать для развития гражданского общества, отношения к спорту, ответственной игре и культуре боления», – директор по развитию бизнеса FAVBET Сергей Дзекунов.

«Шахтер» – клуб, не требующий представления. Славная история, талантливые игроки, преданные болельщики. Сотрудничество с FAVBET открывает еще одну увлекательную главу в истории украинского футбола, полную знаковых противостояний, искренних эмоций и неповторимой атмосферы единения ради любимого спорта.

«Для нас это больше, чем просто спонсорское соглашение – это партнерство двух команд, стремящихся достичь исключительных результатов. Мы верим, что наша активная поддержка предоставит «Шахтеру» дополнительную мотивацию и увеличит возможности. Это начало большого приключения, и мы готовы делиться радостью победы и настоящей драйвовой атмосферой со всеми поклонниками футбола», – директор по спортивному маркетингу FAVBET Денис Якимов.

«Радо начинаем трехлетнее сотрудничество с компанией, хорошо известной болельщикам. FAVBET уже много лет представлен на спортивном рынке, имеет за своими плечами огромный опыт реализации различных социальных и благотворительных проектов, в том числе проектов в поддержку ВСУ. Уверены, что вместе мы сможем одержать большие победы», – директор по стратегическому развитию и коммуникациям ФК «Шахтер» Юрий Свиридов.

Уже в ближайшую субботу, 29 июля, «оранжево-черные» впервые выйдут на поле в форме с логотипом нового титульного партнера. В дебютном матче УПЛ-2023/24 «Шахтеру» будет противостоять харьковский «Металлист 1925».

Партнерство по ФК «Шахтер» является важным шагом для FAVBET, что продолжает даже в условиях войны системно поддерживать любимую игру миллионов. Сегодня компания сотрудничает с 6 клубами элитного дивизиона и Первой лиги, а также одним из наиболее активных спонсоров украинского футбола. Партнерские соглашения FAVBET никогда не ограничиваются рекламными проявлениями, а основаны на всестороннем сотрудничестве как на поле, так и за его пределами.