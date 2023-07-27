Сложный сезон. Осенью выйдет сериал о Шахтере

Стало известно, что американский телеканал CBS снял сериал о минувшем сезоне «Шахтера», когда команда сыграла в групповом этапе Лиги чемпионов и плей-офф Лиги Европы на фоне полномасштабной войны в Украине.

Сериал состоит из четырех серий по 30 минут. Ожидается, что премьера состоится в сентябре.

В прошлом сезоне «Шахтер» в группе Лиги чемпионов с «Реалом», «Селтиком» и «Лейпцигом» сумел занять третье место и вышел в плей-офф Лиги Европы, где прошла «Ренн», но уступила «Фейенорду».