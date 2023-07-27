Украина. Премьер лига27 июля 2023, 15:10 | Обновлено 27 июля 2023, 15:31
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Сложный сезон. Осенью выйдет сериал о Шахтере
Фильм будет о выступления в еврокубках на фоне войны
27 июля 2023, 15:10 | Обновлено 27 июля 2023, 15:31
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Стало известно, что американский телеканал CBS снял сериал о минувшем сезоне «Шахтера», когда команда сыграла в групповом этапе Лиги чемпионов и плей-офф Лиги Европы на фоне полномасштабной войны в Украине.
Сериал состоит из четырех серий по 30 минут. Ожидается, что премьера состоится в сентябре.
В прошлом сезоне «Шахтер» в группе Лиги чемпионов с «Реалом», «Селтиком» и «Лейпцигом» сумел занять третье место и вышел в плей-офф Лиги Европы, где прошла «Ренн», но уступила «Фейенорду».
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