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Украина. Премьер лига
27 июля 2023, 15:10 | Обновлено 27 июля 2023, 15:31
78
2

Сложный сезон. Осенью выйдет сериал о Шахтере

Фильм будет о выступления в еврокубках на фоне войны

27 июля 2023, 15:10 | Обновлено 27 июля 2023, 15:31
78
2
Сложный сезон. Осенью выйдет сериал о Шахтере
ФК Шахтер

Стало известно, что американский телеканал CBS снял сериал о минувшем сезоне «Шахтера», когда команда сыграла в групповом этапе Лиги чемпионов и плей-офф Лиги Европы на фоне полномасштабной войны в Украине.

Сериал состоит из четырех серий по 30 минут. Ожидается, что премьера состоится в сентябре.

В прошлом сезоне «Шахтер» в группе Лиги чемпионов с «Реалом», «Селтиком» и «Лейпцигом» сумел занять третье место и вышел в плей-офф Лиги Европы, где прошла «Ренн», но уступила «Фейенорду».

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Источник ТаТоТаке
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Комментарии 2
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FunnyCat_____
Про матчи с Минаем МХ1925 и Ингульцем там будут рассказывать ?
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mastorent
режиссёр горбунов?
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