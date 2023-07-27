МЮ и ПСЖ сражаются за Хойлунда. Аталанта хочет 70 млн евро

По информации Фабрицио Романо, ПСЖ и «Манчестер Юнайтед» продолжают борьбу за форварда Расмуса Хойлунда. «Аталанта» хочет получить за игрока 70 миллионов евро.

Пока никто такую сумму не дает, а ПСЖ и МЮ пока готовы отдать по 50 миллионов евро. Правда, английский клуб готов предложить еще 10 миллионов возможных бонусов.

«Аталанта» на этот момент не продает и ждет новых предложений.

20-летний Хойлунд в минувшем сезоне забил 16 голов и сделал 7 результативных передач в 42-х матчах.