Киевское «Динамо» свой матч в рамках 1-го тура украинской Премьер-лиги проведет в воскресенье, 30-го июля. Соперником подопечных Мирчи Луческу станет «Минай» из одноименного населенного пункта вблизи Ужгорода.

Поединок между столичным клубом и представителем Закарпатья пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского, начало – в 17:00.

Этот поединок будет транслировать официальный YouTube канал «Динамо». Эфир начнется в 17:00.

Динамо – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция