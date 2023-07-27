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Украина. Премьер лига
27 июля 2023, 13:40 |
805
1

Динамо – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 30 июля в 17:00 видеотрансляцию матча 1-го тура украинской Премьер-лиги

27 июля 2023, 13:40 |
805
1
Динамо – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» свой матч в рамках 1-го тура украинской Премьер-лиги проведет в воскресенье, 30-го июля. Соперником подопечных Мирчи Луческу станет «Минай» из одноименного населенного пункта вблизи Ужгорода.

Поединок между столичным клубом и представителем Закарпатья пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского, начало – в 17:00.

Этот поединок будет транслировать официальный YouTube канал «Динамо». Эфир начнется в 17:00.

Динамо – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Динамо Киев Украинская Премьер-лига Минай смотреть онлайн
Источник ФК Динамо Киев
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serhiy
Три дні до трансляції,а ви сьогодні на головну сторінку кидаєте новину.
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