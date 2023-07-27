Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр ДЕНИСОВ: «Трансляции УПЛ пока бесплатные, а дальше решим»
Украина. Премьер лига
27 июля 2023, 12:49 |
2024
11

Александр ДЕНИСОВ: «Трансляции УПЛ пока бесплатные, а дальше решим»

Старт сезона точно будет бесплатным

27 июля 2023, 12:49 |
2024
11
Александр ДЕНИСОВ: «Трансляции УПЛ пока бесплатные, а дальше решим»
ФК Полесье. Александр Денисов

Директор «Полесья» по медиа, маркетингу и спонсорству Александр Денисов рассказал о том, как будут транслироваться матчи 12 клубов УПЛ, которые отдали права в телепул.

«Трансляции матчей будут бесплатными. Матчи будут доступны для просмотра в бесплатных разделах операторов ОТТ. Клубы договорились, что УПЛ ТВ сейчас должно быть доступно всем на бесплатной основе».

«Со временем клубы, благодаря голосованию и решению большинства, будут решать следующую модель показа. Клубы рассчитывают, что те инвестиции, которые они вложат сейчас в телетрансляции и сделают футбол всем бесплатным, в будущем они будут возвращать как через спонсоров, так и через платный просмотр. Но сейчас просмотр будет бесплатным», – сказал Денисов.

Матчи можно будет посмотреть на платформах Мегого, Сетанта, Воля, Киевстар ТВ и других.

По теме:
Буковина – Нива Т, Мариуполь – Виктория. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Оболонь – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Нива пополнилась игроком Львова
Александр Денисов Полесье Житомир телепул чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Полесье
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Бавария представила выездную форму на сезон 2023/24
Футбол | 27 июля 2023, 11:57 0
ФОТО. Бавария представила выездную форму на сезон 2023/24
ФОТО. Бавария представила выездную форму на сезон 2023/24

Новая экипировка выполнена в черном цвете со вставками фиолетового и зеленого

Ультрас Днепра – Селезневу: «Н***й было петь все эти песни фанатам? П****ц»
Футбол | 26 июля 2023, 21:35 10
Ультрас Днепра – Селезневу: «Н***й было петь все эти песни фанатам? П****ц»
Ультрас Днепра – Селезневу: «Н***й было петь все эти песни фанатам? П****ц»

Евгений Переверзев раскритиковал экс-форварда днепровского клуба

Харлан победила россиянку Смирнову на ЧМ и не пожала ей руку
Другие виды | 27.07.2023, 12:12
Харлан победила россиянку Смирнову на ЧМ и не пожала ей руку
Харлан победила россиянку Смирнову на ЧМ и не пожала ей руку
C участием Мудрика. Челси сыграл вничью с Ньюкаслом
Футбол | 27.07.2023, 05:22
C участием Мудрика. Челси сыграл вничью с Ньюкаслом
C участием Мудрика. Челси сыграл вничью с Ньюкаслом
Мирон МАРКЕВИЧ: «Долги отдают слабаки» – коронная фраза Коломойского»
Футбол | 26.07.2023, 14:30
Мирон МАРКЕВИЧ: «Долги отдают слабаки» – коронная фраза Коломойского»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Долги отдают слабаки» – коронная фраза Коломойского»
Комментарии 11
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Анатолій Чорнобук
будете ще платити за перегляд
Ответить
+4
lenares85
їх зараз не особо дивляться а платно і подавно
Ответить
+3
maverik
Чтобы посмотреть матчи  должна быть подписка на эти платформы,как-то бесплатно не получается?
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
potemkin78
короче опять можно будет смотреть только игры Динамо, Днепра и Зори
Ответить
+2
Александр
Когда в 2021 м году был тендер на право трансляции Лиги чемпионоа то выиграл канал мегого заплатив за право 35 млн евро .А денисов диектор футболов притащил 400 тысяч гривен и все смеялись.Получается что хозяин мегого богаче ахметова коль заплатил 35 млн евро или донецкие жадные привыкли все брать на шару .получая с народа космические суммы за электроэнергию 
Ответить
0
wojsergivan
Опять денисов - Ахметов готовьте деньги
Ответить
0
serhiy
Ага,пару матчів )
Ответить
0
Swed
Вы нам в Ютубе показывайте, а мы решим, смотреть или нет.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
FunnyCat_____
пока такие как Денисов лезут в возможному единому пулу, никакого единого пула не будет и в помине( хотя он и так  не нужен)
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стало известно, кто покажет матчи 1-го тура чемпионата Украины
Стало известно, кто покажет матчи 1-го тура чемпионата Украины
25.07.2023, 15:20 15
Футбол
Президент WBC: «Поддерживаем Тайсона Фьюри и его решение»
Президент WBC: «Поддерживаем Тайсона Фьюри и его решение»
26.07.2023, 11:43 15
Бокс
ПВО сбила 36 российских ракет. Есть повреждения в Хмельницкой области
ПВО сбила 36 российских ракет. Есть повреждения в Хмельницкой области
27.07.2023, 06:31
Война
Инуэ vs Фултон – идеальный чемпионский бой. Невозможно понять, кто победит
Инуэ vs Фултон – идеальный чемпионский бой. Невозможно понять, кто победит
25.07.2023, 08:10 4
Бокс
ВАНАТ: «В аэропорту Армении выбросил флажки рф в урну на глазах у россиян»
ВАНАТ: «В аэропорту Армении выбросил флажки рф в урну на глазах у россиян»
26.07.2023, 03:50 9
Футбол
Наоя Иноуэ – Стивен Фултон. Видео нокаута
Наоя Иноуэ – Стивен Фултон. Видео нокаута
25.07.2023, 16:18
Бокс
Ванат рассказал, на каком языке разговаривают игроки Динамо
Ванат рассказал, на каком языке разговаривают игроки Динамо
25.07.2023, 14:58 94
Футбол
ВИДЕО. Месси сделал дубль за Интер Майами в матче против Атланты Юнайтед
ВИДЕО. Месси сделал дубль за Интер Майами в матче против Атланты Юнайтед
26.07.2023, 03:00 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем