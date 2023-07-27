Александр ДЕНИСОВ: «Трансляции УПЛ пока бесплатные, а дальше решим»

Директор «Полесья» по медиа, маркетингу и спонсорству Александр Денисов рассказал о том, как будут транслироваться матчи 12 клубов УПЛ, которые отдали права в телепул.

«Трансляции матчей будут бесплатными. Матчи будут доступны для просмотра в бесплатных разделах операторов ОТТ. Клубы договорились, что УПЛ ТВ сейчас должно быть доступно всем на бесплатной основе».

«Со временем клубы, благодаря голосованию и решению большинства, будут решать следующую модель показа. Клубы рассчитывают, что те инвестиции, которые они вложат сейчас в телетрансляции и сделают футбол всем бесплатным, в будущем они будут возвращать как через спонсоров, так и через платный просмотр. Но сейчас просмотр будет бесплатным», – сказал Денисов.

Матчи можно будет посмотреть на платформах Мегого, Сетанта, Воля, Киевстар ТВ и других.