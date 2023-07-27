«Нужно меньше». Тренер Челси все еще недоволен составом команды
Маурисио Почеттино не нужно столько игроков
Тренер «Челси» Маурисио Почеттино уверен, что клуб должен продолжать продавать футболистов, потому что сейчас в составе все еще слишком много игроков.
«Сложно иметь такой большой состав, потому что иногда 3-5 игроков не могут выйти на поле. Перед клубом стоит сложная задача на трансферном рынке, потому что нужно найти баланс. У нас не должен быть раздутый состав с игроками, которые не получают время, но могут портить атмосферу в команде».
«Нам не нужен гигантский состав. 22-24 игрока и молодежь. Это все, что нужно», – сказал Почеттино.
Клуб летом отпустил Кая Хаверца, Матео Ковачича, Мэйсона Маунта, Калиду Кулибали, Кристиана Пулишича, Нголо Канте и других.
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