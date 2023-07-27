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  4. «Нужно меньше». Тренер Челси все еще недоволен составом команды
Англия
27 июля 2023, 12:28 |
2922
4

«Нужно меньше». Тренер Челси все еще недоволен составом команды

Маурисио Почеттино не нужно столько игроков

27 июля 2023, 12:28 |
2922
4
«Нужно меньше». Тренер Челси все еще недоволен составом команды
Getty Images/Global Images Ukraine

Тренер «Челси» Маурисио Почеттино уверен, что клуб должен продолжать продавать футболистов, потому что сейчас в составе все еще слишком много игроков.

«Сложно иметь такой большой состав, потому что иногда 3-5 игроков не могут выйти на поле. Перед клубом стоит сложная задача на трансферном рынке, потому что нужно найти баланс. У нас не должен быть раздутый состав с игроками, которые не получают время, но могут портить атмосферу в команде».

«Нам не нужен гигантский состав. 22-24 игрока и молодежь. Это все, что нужно», – сказал Почеттино.

Клуб летом отпустил Кая Хаверца, Матео Ковачича, Мэйсона Маунта, Калиду Кулибали, Кристиана Пулишича, Нголо Канте и других.

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Челси Маурисио Почеттино Михаил Мудрик чемпионат Англии по футболу
Источник Sky Sports
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Комментарии 4
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Gargantua
не понял почему они Галлахера за 40 млн не продали. 
это баснословные деньги за такого игрока.
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+1
Міш Міш
Продати б інстатьолку 70-мільйонну, але який же дурень купить таке лайно ?
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-2
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