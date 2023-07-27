Отец Джоковича рассказал, когда Новак завершит карьеру

Срджан Джокович, отец второй ракетки мира Новака Джоковича, рассказал, когда его сын завершит карьеру.

«Что касается моих надежд, я бы сказал, что он оправдал их семь или восемь лет назад. Все, что произошло дальше – невероятный бонус. Теннис – это только часть его жизни, не вся, поэтому, я надеюсь, он будет добиваться побед и вне корта, после завершения карьеры. После ухода из тенниса, надеюсь, это произойдет в следующем году», – сказал Срджан.

Отметим, что Джокович выиграл 23 турнира Grand Slam и лидирует по этому показателю. У Рафаэля Надаля на одну победу меньше, он также планирует завершить карьеру в конце следующего сезона.