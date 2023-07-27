Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Отец Джоковича рассказал, когда Новак завершит карьеру
ATP
27 июля 2023, 09:48 | Обновлено 27 июля 2023, 09:49
340
0

Отец Джоковича рассказал, когда Новак завершит карьеру

Срджан надеется, что это случится в конце следующего года

27 июля 2023, 09:48 | Обновлено 27 июля 2023, 09:49
340
0
Отец Джоковича рассказал, когда Новак завершит карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Срджан Джокович

Срджан Джокович, отец второй ракетки мира Новака Джоковича, рассказал, когда его сын завершит карьеру.

«Что касается моих надежд, я бы сказал, что он оправдал их семь или восемь лет назад. Все, что произошло дальше – невероятный бонус. Теннис – это только часть его жизни, не вся, поэтому, я надеюсь, он будет добиваться побед и вне корта, после завершения карьеры. После ухода из тенниса, надеюсь, это произойдет в следующем году», – сказал Срджан.

Отметим, что Джокович выиграл 23 турнира Grand Slam и лидирует по этому показателю. У Рафаэля Надаля на одну победу меньше, он также планирует завершить карьеру в конце следующего сезона.

По теме:
Рейтинг ATP. Маннарино вернулся в топ-30, Качин дебютировал в топ-50
Джокович снялся с «Мастерса» в Торонто
Алькарас поделился мечтой на Олимпийские игры 2024
Срджан Джокович Новак Джокович Рафаэль Надаль
Источник YouTube
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЛЕОНЕНКО: «Венглинский? Всем президентам нравится, когда есть стукачи»
Футбол | 26 июля 2023, 11:40 3
ЛЕОНЕНКО: «Венглинский? Всем президентам нравится, когда есть стукачи»
ЛЕОНЕНКО: «Венглинский? Всем президентам нравится, когда есть стукачи»

Футбольный эксперт жестко высказался об экс-форварде «Динамо» и «Днепра»

Матч Тоттенхэм – Шахтер покажет телеканал Xsport
Футбол | 26 июля 2023, 10:11 0
Матч Тоттенхэм – Шахтер покажет телеканал Xsport
Матч Тоттенхэм – Шахтер покажет телеканал Xsport

Товарищеский матч покажут по ТВ

Стародубцева разгромила 253-ю ракетку на старте 60-тысячника в Далласе
Теннис | 26.07.2023, 23:05
Стародубцева разгромила 253-ю ракетку на старте 60-тысячника в Далласе
Стародубцева разгромила 253-ю ракетку на старте 60-тысячника в Далласе
Мирон МАРКЕВИЧ: «Долги отдают слабаки» – коронная фраза Коломойского»
Футбол | 26.07.2023, 14:30
Мирон МАРКЕВИЧ: «Долги отдают слабаки» – коронная фраза Коломойского»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Долги отдают слабаки» – коронная фраза Коломойского»
Чешка Плишкова во второй раз распрощалась с тренером
Теннис | 27.07.2023, 04:06
Чешка Плишкова во второй раз распрощалась с тренером
Чешка Плишкова во второй раз распрощалась с тренером
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Месси сделал дубль за Интер Майами в матче против Атланты Юнайтед
ВИДЕО. Месси сделал дубль за Интер Майами в матче против Атланты Юнайтед
26.07.2023, 03:00 4
Футбол
ФОТО. Усик показал актуальную форму за месяц до боя с Дюбуа
ФОТО. Усик показал актуальную форму за месяц до боя с Дюбуа
26.07.2023, 15:25
Бокс
Свитолина и Монфис официально получили wild card на турнир в Вашингтоне
Свитолина и Монфис официально получили wild card на турнир в Вашингтоне
26.07.2023, 19:59 9
Теннис
Инуэ vs Фултон – идеальный чемпионский бой. Невозможно понять, кто победит
Инуэ vs Фултон – идеальный чемпионский бой. Невозможно понять, кто победит
25.07.2023, 08:10 4
Бокс
Стало известно, кто покажет матчи 1-го тура чемпионата Украины
Стало известно, кто покажет матчи 1-го тура чемпионата Украины
25.07.2023, 15:20 15
Футбол
На женском ЧМ побит исторический возрастной рекорд
На женском ЧМ побит исторический возрастной рекорд
25.07.2023, 10:24 1
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Днепр-1 может уже готовиться к квалификации Лиги Европы»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Днепр-1 может уже готовиться к квалификации Лиги Европы»
26.07.2023, 15:39 9
Футбол
Лига чемпионов изменила правила игры
Лига чемпионов изменила правила игры
25.07.2023, 14:30
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем