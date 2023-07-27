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  4. Тухель – о поражении от «Ман Сити»: «Результат не так уж и плох»
Германия
27 июля 2023, 05:01 |
329
0

Тухель – о поражении от «Ман Сити»: «Результат не так уж и плох»

Тухель – о поражении от «Ман Сити»: «Результат не так уж и плох»

27 июля 2023, 05:01 |
329
0
Тухель – о поражении от «Ман Сити»: «Результат не так уж и плох»
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель (справа)

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель поделился мнением о поражении подопечных в товарищеском матче с «Манчестер Сити» (1:2).

«Я доволен этим матчем. Мы только что прибыли в Японию. Мы провели очень мало тренировок, в том числе одну в среду утром. Учитывая разницу во времени, можно сказать, что этот результат не так уж и плох. У нас были возможности забить, угловые.

Во втором тайме я сделал много замен, дав время молодым игрокам. Мы сравняли счет, но не удержали 1:1. Учитывая новых игроков и обстоятельства, это была хорошая игра. Мы продолжим тренироваться, чтобы прогрессировать как команда, и как можно скорее вернемся к победам», – рассказал Тухеля.

«Бавария» свою следующую игру в Японии проведет 29 июля. Соперник – местный клуб «Кавасаки». Начало поединка – в 13:00 по киевскому времени.

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Томас Тухель Бавария Манчестер Сити
Источник L'Equipe
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