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Франция
27 июля 2023, 03:23 | Обновлено 27 июля 2023, 03:24
245
0

Даниил Игнатенко помог Бордо выиграть товарищеский матч

Жирондинцы победили в спарринге со счетом 2:0

27 июля 2023, 03:23 | Обновлено 27 июля 2023, 03:24
245
0
Даниил Игнатенко помог Бордо выиграть товарищеский матч
Getty Images/Global Images Ukraine

Готовясь к новому сезону, команда «Бордо» 26 июля провела контрольный матч против земляков из GOAL FC, представляющих третий дивизион чемпионата Франции.

Полузащитник сборной Украины Даниил Игнатенко вышел в стартовом составе, и команда украинца одержала победу со счетом 2:0.

Ранее, 22 июля, «Бордо» провел спарринг против земляков из «Осера». Игнатенко вышел в стартовом составе и помог «жирондинцам» одержать победу со счетом 2:1.

Свой следующий подготовительный поединок «жирондинцы» проведут 28 июля против испанской «Осасуны».

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Бордо Даниил Игнатенко товарищеские матчи Осер Осасуна
Источник Sport.ua
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