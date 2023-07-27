Даниил Игнатенко помог Бордо выиграть товарищеский матч

Готовясь к новому сезону, команда «Бордо» 26 июля провела контрольный матч против земляков из GOAL FC, представляющих третий дивизион чемпионата Франции.

Полузащитник сборной Украины Даниил Игнатенко вышел в стартовом составе, и команда украинца одержала победу со счетом 2:0.

Ранее, 22 июля, «Бордо» провел спарринг против земляков из «Осера». Игнатенко вышел в стартовом составе и помог «жирондинцам» одержать победу со счетом 2:1.

Свой следующий подготовительный поединок «жирондинцы» проведут 28 июля против испанской «Осасуны».