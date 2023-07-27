Другие новости27 июля 2023, 00:08 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 июля
Важные события во всех видах спорта
27 июля 2023, 00:08 |
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В четверг, 27 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
13:20 Интер – Аль-Наср
20:30 Ворскла – Дила
20:30 ЧФР Клуж – Адана Демирспор
21:00 Бешикташ – Тирана
ТЕННИС
13:30 Виталий Сачко – Бенджамин Хассан
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