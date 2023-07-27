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27 июля 2023, 00:08 |
22
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 июля

Важные события во всех видах спорта

27 июля 2023, 00:08 |
22
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 июля
ФК Ворскла

В четверг, 27 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

13:20 Интер – Аль-Наср

Favbet 1.35 – 5.65 – 7.40

20:30 Ворскла – Дила

Favbet 2.02 – 3.35 – 3.81

20:30 ЧФР Клуж – Адана Демирспор

Favbet 2.32 – 3.43 – 3.00

21:00 Бешикташ – Тирана

Favbet 1.23 – 6.25 – 12.00

ТЕННИС

13:30 Виталий Сачко – Бенджамин Хассан

Favbet 1.56 – 2.34

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Источник Sport.ua
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