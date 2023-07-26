ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Хиляль купил вингера зенита за 60 млн евро
Малком продолжит карьеру в Саудовской Аравии
Саудовский «Аль-Хиляль» объявил о подписании очередного дорогостоящего летнего новичка.
Футболистом этого клуба стал 26-летний бразильский вингер Малком, с августа 2019 года выступавший в стране 404 за «зенит».
Известно, что в «Аль-Хиляле» Малком будет выступать под 77-м игровым номером.
По неофициальной информации, за Малкома саудиты заплатили 60 миллионов евро. С футболистом подписан 4-летний контракт, по условиям которого бразилец будет получать по 18 миллионов евро за сезон.
Time to write a new chapter ✍️🏻#AlHilal 💙pic.twitter.com/PM9PGKtvuU— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) July 26, 2023
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