Саудовский «Аль-Хиляль» объявил о подписании очередного дорогостоящего летнего новичка.

Футболистом этого клуба стал 26-летний бразильский вингер Малком, с августа 2019 года выступавший в стране 404 за «зенит».

Известно, что в «Аль-Хиляле» Малком будет выступать под 77-м игровым номером.

По неофициальной информации, за Малкома саудиты заплатили 60 миллионов евро. С футболистом подписан 4-летний контракт, по условиям которого бразилец будет получать по 18 миллионов евро за сезон.