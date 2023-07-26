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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Хиляль купил вингера зенита за 60 млн евро
Россия
26 июля 2023, 22:11 |
2603
2

ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Хиляль купил вингера зенита за 60 млн евро

Малком продолжит карьеру в Саудовской Аравии

26 июля 2023, 22:11 |
2603
2
ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Хиляль купил вингера зенита за 60 млн евро
ФК Аль-Хиляль. Малком (слева)

Саудовский «Аль-Хиляль» объявил о подписании очередного дорогостоящего летнего новичка.

Футболистом этого клуба стал 26-летний бразильский вингер Малком, с августа 2019 года выступавший в стране 404 за «зенит».

Известно, что в «Аль-Хиляле» Малком будет выступать под 77-м игровым номером.

По неофициальной информации, за Малкома саудиты заплатили 60 миллионов евро. С футболистом подписан 4-летний контракт, по условиям которого бразилец будет получать по 18 миллионов евро за сезон.

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Малком Зенит Санкт-Петербург Аль-Хиляль трансферы
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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PUMA
Заробитчанин самый настоящий.Был у него 1 крутой сезон в Бордо.После чего хотела его купить Рома,чувак уже в Рим можна летел но барса чуток предложение перебила и радостный малком полетел в Каталонию,хотя Барсе он был вообще не нужен( увели из под носа у Ромы что бы отомстить за вылет 1/4 ЛЧ.Чувак год просидел в глухом запасе,и за те же деньги за которые его купила барса купил его зенит.После начала полномасштабной войны малком с расеи не уехал а напротив получил их паспорт(гнида).Не удивлюсь если там на болотах розказуют что это самая дорогая продажа узкого игрока
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Олег Заворотный
Ціна йому лямів 15-20 зараз. Щось прокрутили
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