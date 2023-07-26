ОФИЦИАЛЬНО. Бетис официально объявил о подписании Иско
Испанский футболист перешел в клуб на правах свободного агента
Испанский футбольный клуб «Бетис» официально объявил о подписании 31-летнего полузащитника Иско.
Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, контракт рассчитан на 1 сезон. Иско перешел в «Бетис» на правах свободного агента. В декабре 2022 года «Севилья» расторгла контракт с игроком.
За «Севилью» хавбек провел в общей сложности 19 матчей, забил 1 гол, сделал 3 ассиста.
Иско известен своими выступлениями за «Реал» Мадрид, где он играл с 2013 по 2022 год. В составе королевского клуба испанец провел 353 матча и забил 53 гола.
⚔🛡🐺— Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) July 26, 2023
Entrego mi vida y mi honor a la Guardia del Real Betis Balompié, durante esta noche y todas las que estén por venir. pic.twitter.com/3ER8QphTO8
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