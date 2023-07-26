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  4. ФОТО. Волки в белом. Рома презентовала выездную форму на новый сезон
Италия
26 июля 2023, 13:52 |
254
0

ФОТО. Волки в белом. Рома презентовала выездную форму на новый сезон

Команда Жозе Моуриньо показала новый выездной комплект

26 июля 2023, 13:52 |
254
0
ФОТО. Волки в белом. Рома презентовала выездную форму на новый сезон
ФК Рома

«Рома» презентовала новый выездной комплект формы, в котором будет выступать в сезоне 2023/2024.

Он выполнен в белом цвете с кремовым оттенком и узорами, которые напоминают римскую архитектуру. Также на футболках присутствуют элементы темно-синего цвета.

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Рома Рим фото игровая форма
Источник ФК Рома
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