ФОТО. Волки в белом. Рома презентовала выездную форму на новый сезон

«Рома» презентовала новый выездной комплект формы, в котором будет выступать в сезоне 2023/2024.

Он выполнен в белом цвете с кремовым оттенком и узорами, которые напоминают римскую архитектуру. Также на футболках присутствуют элементы темно-синего цвета.