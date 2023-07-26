Италия26 июля 2023, 13:52 |
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ФОТО. Волки в белом. Рома презентовала выездную форму на новый сезон
Команда Жозе Моуриньо показала новый выездной комплект
26 июля 2023, 13:52 |
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«Рома» презентовала новый выездной комплект формы, в котором будет выступать в сезоне 2023/2024.
Он выполнен в белом цвете с кремовым оттенком и узорами, которые напоминают римскую архитектуру. Также на футболках присутствуют элементы темно-синего цвета.
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