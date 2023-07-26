Месси впервые за 8 лет отметился уникальным дублем

Нападающий клуба «Интер Майами» Лионель Месси стал автором дубля в матче 2-го тура Кубка лиг против «Атланты» (4:0).

Любопытно, что оба гола 36-летний аргентинец забил правой ногой. Последний раз подобное достижение ему удавалось в 2015 году в матче испанского чемпионата с «Леванте».

Ранее сообщалось, что Лионель Месси голами в матче с «Атлантой» отметился очередным голевым юбилеем.