Другие новости26 июля 2023, 12:00 | Обновлено 26 июля 2023, 12:11
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Месси впервые за 8 лет отметился уникальным дублем
Аргентинец забил два гола в матче «Интер Майами» в Кубке лиг
26 июля 2023, 12:00 | Обновлено 26 июля 2023, 12:11
1946
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Нападающий клуба «Интер Майами» Лионель Месси стал автором дубля в матче 2-го тура Кубка лиг против «Атланты» (4:0).
Любопытно, что оба гола 36-летний аргентинец забил правой ногой. Последний раз подобное достижение ему удавалось в 2015 году в матче испанского чемпионата с «Леванте».
Ранее сообщалось, что Лионель Месси голами в матче с «Атлантой» отметился очередным голевым юбилеем.
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