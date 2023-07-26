МУДРИК: «Понимаю, чего тренер хочет от нас и от меня»

Украинский вингер лондонского клуба «Челси» Михаил Мудрик поделился мнением о том, как проходит подготовка команды и его лично к будущему сезону-2023/2024 под руководством нового наставника Маурисио Почеттино.

«Предсезонный сбор проходит хорошо. Много беговой работы, много работы на тренировочном поле. Но я чувствую себя хорошо».

Не все зависит от того, что произойдет в матче. Это больше влияние вашего менталитета. Когда ты чувствуешь себя уверенно и чувствуешь, что тренер тебе доверяет, ты играешь с настроением и уверенностью».

С первых дней предсезонки я начал понимать, чего тренер хочет от нас и от меня. Так мне легче получать удовольствие от игры с товарищами по команде», – рассказал Мудрик.

Ранее Михаил Мудрик прокомментировал свою игру в матче с «Брайтоном» (4:3), в котором ему удалось забить свой первый гол за «Челси».