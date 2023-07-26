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Англия
26 июля 2023, 11:23 | Обновлено 26 июля 2023, 13:18
641
2

МУДРИК: «Понимаю, чего тренер хочет от нас и от меня»

Полузащитник – о подготовке «Челси» к новому сезону

26 июля 2023, 11:23 | Обновлено 26 июля 2023, 13:18
641
2
МУДРИК: «Понимаю, чего тренер хочет от нас и от меня»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский вингер лондонского клуба «Челси» Михаил Мудрик поделился мнением о том, как проходит подготовка команды и его лично к будущему сезону-2023/2024 под руководством нового наставника Маурисио Почеттино.

«Предсезонный сбор проходит хорошо. Много беговой работы, много работы на тренировочном поле. Но я чувствую себя хорошо».

Не все зависит от того, что произойдет в матче. Это больше влияние вашего менталитета. Когда ты чувствуешь себя уверенно и чувствуешь, что тренер тебе доверяет, ты играешь с настроением и уверенностью».

С первых дней предсезонки я начал понимать, чего тренер хочет от нас и от меня. Так мне легче получать удовольствие от игры с товарищами по команде», – рассказал Мудрик.

Ранее Михаил Мудрик прокомментировал свою игру в матче с «Брайтоном» (4:3), в котором ему удалось забить свой первый гол за «Челси».

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Михаил Мудрик Челси
Источник ФК Челси
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