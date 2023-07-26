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26 июля 2023, 00:12 | Обновлено 26 июля 2023, 00:19
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0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 июля

Важные события во всех видах спорта

26 июля 2023, 00:12 | Обновлено 26 июля 2023, 00:19
51
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 июля
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 26 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

20:30 ЦСКА 1948 – Стяуа

Favbet 2.76 – 3.18 – 2.61

21:15 Ракув – Карабах

Favbet 2.04 – 3.28 – 3.86

21:45 Клаксвик – Хеккен

Favbet 4.67 – 3.78 – 1.74

21:45 Лудогорец – Олимпия Любляна

Favbet 1.54 – 4.10 – 6.20

21:00 Фенербахче – Зимбру

Favbet 1.03 – 15.50 – 41.00

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Источник Sport.ua
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