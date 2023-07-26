Лига чемпионов26 июля 2023, 00:12 | Обновлено 26 июля 2023, 00:19
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 июля
Важные события во всех видах спорта
26 июля 2023, 00:12 | Обновлено 26 июля 2023, 00:19
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В среду, 26 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
20:30 ЦСКА 1948 – Стяуа
21:15 Ракув – Карабах
21:45 Клаксвик – Хеккен
21:45 Лудогорец – Олимпия Любляна
21:00 Фенербахче – Зимбру
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