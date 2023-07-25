Квалификация ЛК. Хамрун шокировал Динамо Тбилиси, разгром от Валмиеры
25 июля состоялись 5 матчей 2-го раунда отбора Лиги конференций
25 июля состоялись первые пять матчей второго раунда квалификации Лиги конференций.
«Хамрун» на своем поле вырвал победу у «Динамо» Тбилиси. До 81-й минуты команда из Мальты уступала 0:1, но Джозеф Мбонг сделал дубль и принес викторию своему клубу на 90+8-й – 2:1.
Латвийская «Валмиера» разгромила в гостях «Тре Пенне» со счетом 3:0. Украинский полузащитник гостей Иван Желизко провел на поле все 90 минут.
Также свои победы добыли «Партизани» и ФК «Балкани». Ничьей завершился поединок «Нью-Сейнтс» – «Эсперанс».
Лига конференций. Второй раунд квалификации. 25 июля
«Атлетик Эскальдес» (Андорра) – «Партизани» (Албания) – 0:1
Гол: Мба, 53
«Нью-Сейнтс» (Уэльс) – «Эсперанс» (Люксембург) – 1:1
Голы: Холден, 74 – Мартинс, 14
«Хамрун» (Мальта) – «Динамо» Тбилиси (Грузия) – 2:1
Голы: Мбонг, 81, 90+8 – Марушич, 60
«Тре Пенне» (Сан-Марино) – «Валмиера» (Латвия) – 0:3
Голы: Мена, 33, 54, Ндойе, 47
ФК «Балкани» (Косово) – «Ларн» (Северная Ирландия) – 3:0
Голы: Рахмани, 26, Криезиу, 33, Грипши, 67
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