Квалификация ЛК. Хамрун шокировал Динамо Тбилиси, разгром от Валмиеры

25 июля состоялись первые пять матчей второго раунда квалификации Лиги конференций.

«Хамрун» на своем поле вырвал победу у «Динамо» Тбилиси. До 81-й минуты команда из Мальты уступала 0:1, но Джозеф Мбонг сделал дубль и принес викторию своему клубу на 90+8-й – 2:1.

Латвийская «Валмиера» разгромила в гостях «Тре Пенне» со счетом 3:0. Украинский полузащитник гостей Иван Желизко провел на поле все 90 минут.

Также свои победы добыли «Партизани» и ФК «Балкани». Ничьей завершился поединок «Нью-Сейнтс» – «Эсперанс».

Лига конференций. Второй раунд квалификации. 25 июля

«Атлетик Эскальдес» (Андорра) – «Партизани» (Албания) – 0:1

Гол: Мба, 53

«Нью-Сейнтс» (Уэльс) – «Эсперанс» (Люксембург) – 1:1

Голы: Холден, 74 – Мартинс, 14

«Хамрун» (Мальта) – «Динамо» Тбилиси (Грузия) – 2:1

Голы: Мбонг, 81, 90+8 – Марушич, 60

«Тре Пенне» (Сан-Марино) – «Валмиера» (Латвия) – 0:3

Голы: Мена, 33, 54, Ндойе, 47

ФК «Балкани» (Косово) – «Ларн» (Северная Ирландия) – 3:0

Голы: Рахмани, 26, Криезиу, 33, Грипши, 67