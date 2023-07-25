Лига чемпионов25 июля 2023, 22:50 | Обновлено 25 июля 2023, 23:29
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ВИДЕО. Днепр-1 отыграл один мяч в противостоянии с Панатинаикосом
На последней минуте игры у днепрян отличился Владимир Танчик
25 июля 2023, 22:50 | Обновлено 25 июля 2023, 23:29
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25 июля в 21:00 в словацком городе Кошице проходит первый матч 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Вице-чемпион Украины «Днепр-1» встречается с греческим «Панатинаикосом». Ответный матч запланирован на 1 августа в Греции.
«Днепр-1» отыграл один мяч. На последней минуте игры у днепрян отличился Владимир Танчик.
ГОЛ! 1:3. Владимир Танчик, 90 мин.
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