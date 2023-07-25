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Лига чемпионов
25 июля 2023, 22:43 | Обновлено 25 июля 2023, 23:29
665
0

ВИДЕО. Панатинаикос с пенальти забил третий гол в ворота Днепра-1

Вице-чемпион Украины играет с греческой командой в квалификации ЛЧ

25 июля 2023, 22:43 | Обновлено 25 июля 2023, 23:29
665
0
ВИДЕО. Панатинаикос с пенальти забил третий гол в ворота Днепра-1
FH

25 июля в 21:00 в словацком городе Кошице проходит первый матч 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Вице-чемпион Украины «Днепр-1» встречается с греческим «Панатинаикосом». Ответный матч запланирован на 1 августа в Греции.

На 84-й минуте гости с пенальти забили третий гол в ворота днепрян.

ГОЛ! 0:3. Фотис Йоаннидис, 84 мин (пен).

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Панатинаикос Днепр-1 видео голов и обзор Лига чемпионов Днепр-1 - Панатинаикос Фотис Иоаннидис
Источник Sport.ua
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