Лига чемпионов25 июля 2023, 22:35 | Обновлено 25 июля 2023, 23:27
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ВИДЕО. Джуричич в контратаке удвоил перевес Панатинаикоса над Днепром-1
Вице-чемпион Украины встречается с греческой командой в квалификации ЛЧ
25 июля 2023, 22:35 | Обновлено 25 июля 2023, 23:27
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25 июля в 21:00 в словацком городе Кошице проходит первый матч 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Вице-чемпион Украины «Днепр-1» встречается с греческим «Панатинаикосом». Ответный матч запланирован на 1 августа в Греции.
На 74-й минуте Филип Джуричич в контратаке удвоил перевес «Панатинаикоса» над «Днепром-1».
ГОЛ! 0:2. Филип Джуричич, 74 мин.
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