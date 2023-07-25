Стало известно, почему Пихаленок не попал в заявку Днепра-1
Во 2-м раунде отбора к ЛЧ «Днепр-1» играет с греческим «Панатинаикосом»
25 июля в 21:00 в словацком городе Кошице проходит первый матч 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов.
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Вице-чемпион Украины «Днепр-1» встречается с греческим «Панатинаикосом».
Футбольный журналист Владимир Зверов рассказал, что хавбек Александр Пихаленок не попал в заявку «Днепра-1» из-за травмы:
«Пихаленка нет сегодня в заявке. Он работает в Ужгороде, работает по индивидуальной программе. Есть надежда, что будет в порядке до ответного матча».
Ответный матч запланирован на 1 августа в Греции.
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