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Лига чемпионов
25 июля 2023, 21:37 | Обновлено 25 июля 2023, 22:26
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0

Стало известно, почему Пихаленок не попал в заявку Днепра-1

Во 2-м раунде отбора к ЛЧ «Днепр-1» играет с греческим «Панатинаикосом»

25 июля 2023, 21:37 | Обновлено 25 июля 2023, 22:26
3110
0
Стало известно, почему Пихаленок не попал в заявку Днепра-1
СК Днепр-1. Александр Пихаленок

25 июля в 21:00 в словацком городе Кошице проходит первый матч 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Вице-чемпион Украины «Днепр-1» встречается с греческим «Панатинаикосом».

Футбольный журналист Владимир Зверов рассказал, что хавбек Александр Пихаленок не попал в заявку «Днепра-1» из-за травмы:

«Пихаленка нет сегодня в заявке. Он работает в Ужгороде, работает по индивидуальной программе. Есть надежда, что будет в порядке до ответного матча».

Ответный матч запланирован на 1 августа в Греции.

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Панатинаикос Днепр-1 Лига чемпионов Днепр-1 - Панатинаикос Александр Пихаленок Владимир Зверов травма
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