Стало известно, почему Пихаленок не попал в заявку Днепра-1

25 июля в 21:00 в словацком городе Кошице проходит первый матч 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

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Вице-чемпион Украины «Днепр-1» встречается с греческим «Панатинаикосом».

Футбольный журналист Владимир Зверов рассказал, что хавбек Александр Пихаленок не попал в заявку «Днепра-1» из-за травмы:

«Пихаленка нет сегодня в заявке. Он работает в Ужгороде, работает по индивидуальной программе. Есть надежда, что будет в порядке до ответного матча».

Ответный матч запланирован на 1 августа в Греции.