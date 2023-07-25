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  4. Дарья Снигур – Клара Таусон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
25 июля 2023, 12:16 |
250
0

Дарья Снигур – Клара Таусон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Варшаве

25 июля 2023, 12:16 |
250
0
Дарья Снигур – Клара Таусон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

25 июля украинская теннисистка Дарья Снигур (№128 WTA) начнет выступления на хардовом турнире WTA 250 в Варшаве.

В первом раунде украинка сразится против Клары Таусон из Дании (№91 WTA). Встреча состоится вторым запуском после поединка Фругвиртова – Стефанини. Ориентировочное время начала поединка – 13:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки между собой не играли.

В следующем раунде победительница встречи сыграет провив Наталии Стеванович (№166 WTA) или Татьяны Марии (№65 WTA).

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Клара Таусон смотреть онлайн Дарья Снигур WTA Варшава
Источник Sport.ua
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