Дарья Снигур – Клара Таусон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

25 июля украинская теннисистка Дарья Снигур (№128 WTA) начнет выступления на хардовом турнире WTA 250 в Варшаве.

В первом раунде украинка сразится против Клары Таусон из Дании (№91 WTA). Встреча состоится вторым запуском после поединка Фругвиртова – Стефанини. Ориентировочное время начала поединка – 13:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки между собой не играли.

В следующем раунде победительница встречи сыграет провив Наталии Стеванович (№166 WTA) или Татьяны Марии (№65 WTA).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.

Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА