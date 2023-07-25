Дарья Снигур – Клара Таусон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Варшаве
25 июля украинская теннисистка Дарья Снигур (№128 WTA) начнет выступления на хардовом турнире WTA 250 в Варшаве.
В первом раунде украинка сразится против Клары Таусон из Дании (№91 WTA). Встреча состоится вторым запуском после поединка Фругвиртова – Стефанини. Ориентировочное время начала поединка – 13:00 по Киеву.
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Ранее теннисистки между собой не играли.
В следующем раунде победительница встречи сыграет провив Наталии Стеванович (№166 WTA) или Татьяны Марии (№65 WTA).
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