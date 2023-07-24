ATP24 июля 2023, 17:17 | Обновлено 24 июля 2023, 17:23
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Орлов не смог пробиться в основу турнира в Швейцарии
Украинец в Цуге не справился с ситом квалификации
24 июля 2023, 17:17 | Обновлено 24 июля 2023, 17:23
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Украинский теннисист Владислав Орлов (№397 АТР) потерпел поражение в финале квалификации на челленджере АТР в швейцарском Цуге.
В решающем поединке за путевку в основную сетку турнира украинец проиграл в двух сетах итальянцу Джанмарко Феррари (№431 АТР).
АТР челленджер Цуг. Квалификация. Финал
Джанмарко Феррари (Италия) – Владислав Орлов (Украина) – 6:3, 6:4
Несмотря на поражение, Орлов турнир в Цуге не покидает – он заявлен в парном разряде вместе с бразильцем Жуаном Рейсом да Сильвою.
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