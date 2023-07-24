Ястремская попала в основу турнира в Лозанне

24 июля украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 149) должна была сыграть в квалификации грунтового турнира серии WTA 250 в Лозанне (Швейцария), но сразу попала в основную сетку.

В первом матче основы украинка сыграет против Мирры Андреевой.

В финальном матче квалификации украинка должны была сыграть против Дженни Дерст из Швейцарии (WTA 347).