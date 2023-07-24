WTA24 июля 2023, 13:16 | Обновлено 24 июля 2023, 13:21
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Ястремская попала в основу турнира в Лозанне
Даяна на старте сыграет против теннисистки без флага
24 июля 2023, 13:16 | Обновлено 24 июля 2023, 13:21
184
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24 июля украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 149) должна была сыграть в квалификации грунтового турнира серии WTA 250 в Лозанне (Швейцария), но сразу попала в основную сетку.
В первом матче основы украинка сыграет против Мирры Андреевой.
В финальном матче квалификации украинка должны была сыграть против Дженни Дерст из Швейцарии (WTA 347).
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