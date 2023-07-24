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WTA
24 июля 2023, 13:16 | Обновлено 24 июля 2023, 13:21
184
1

Ястремская попала в основу турнира в Лозанне

Даяна на старте сыграет против теннисистки без флага

24 июля 2023, 13:16 | Обновлено 24 июля 2023, 13:21
184
1
Ястремская попала в основу турнира в Лозанне
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

24 июля украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 149) должна была сыграть в квалификации грунтового турнира серии WTA 250 в Лозанне (Швейцария), но сразу попала в основную сетку.

В первом матче основы украинка сыграет против Мирры Андреевой.

В финальном матче квалификации украинка должны была сыграть против Дженни Дерст из Швейцарии (WTA 347).

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Даяна Ястремская WTA Лозанна Дженни Дерст Мирра Андреева
Источник Sport.ua
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