Даяна Ястремская – Дженни Дерст. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

24 июля украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 149) начнет выступления на грунтовом турнире серии WTA 250 в Лозанне (Швейцария).

В финальном матче квалификации украинка сыграет против Дженнис Дерст (WTA 347) из Швейцарии. Поединок состоится 2-м запуском на корте №1 после игры Грамматикопулу – Рисер. Ориентировочное время начала встречи – 13:30 по Киеву.

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Ранее теннисистки не играли между собой.

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