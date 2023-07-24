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WTA
24 июля 2023, 09:59 | Обновлено 24 июля 2023, 10:23
261
0

Даяна Ястремская – Дженни Дерст. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча квалификации к турниру WTA 250 в Лозанне

24 июля 2023, 09:59 | Обновлено 24 июля 2023, 10:23
261
0
Даяна Ястремская – Дженни Дерст. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

24 июля украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 149) начнет выступления на грунтовом турнире серии WTA 250 в Лозанне (Швейцария).

В финальном матче квалификации украинка сыграет против Дженнис Дерст (WTA 347) из Швейцарии. Поединок состоится 2-м запуском на корте №1 после игры Грамматикопулу – Рисер. Ориентировочное время начала встречи – 13:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки не играли между собой.

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смотреть онлайн Даяна Ястремская Дженни Дерст WTA Лозанна
Источник Sport.ua
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