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  4. Джокович снялся с «Мастерса» в Торонто
ATP
24 июля 2023, 02:39 | Обновлено 24 июля 2023, 02:45
23
0

Джокович снялся с «Мастерса» в Торонто

Серб не сыграет на турнире в середине августа

24 июля 2023, 02:39 | Обновлено 24 июля 2023, 02:45
23
0
Джокович снялся с «Мастерса» в Торонто
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Новак Джокович, который является второй ракеткой мира, не примет участие в хардовом «Мастерсе», который состоится в Торонто (Канада) с 7 по 13 августа.

Официальной причиной отказа серба от участия в турнире названа усталость теннисистка.

В основной сетке «Мастерса» Джоковича заменит американец Кристофер Юбенкс, который в мировом рейтинге занимает 31-е место.

Как известно, в нынешнем сезоне Новак Джокович выиграл три титула, два из которых – на турнирах серии Grand Slam (Australian Open и Ролан Гаррос). Неделю назад серб играл в финале Уимблдона, где в пяти сетах проиграл первой ракетке мира Карлосу Алькарасу из Испании.

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ATP Торонто Новак Джокович Кристофер Юбенкс
Источник ATP Tour
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