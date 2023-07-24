Джокович снялся с «Мастерса» в Торонто

Новак Джокович, который является второй ракеткой мира, не примет участие в хардовом «Мастерсе», который состоится в Торонто (Канада) с 7 по 13 августа.

Официальной причиной отказа серба от участия в турнире названа усталость теннисистка.

В основной сетке «Мастерса» Джоковича заменит американец Кристофер Юбенкс, который в мировом рейтинге занимает 31-е место.

Как известно, в нынешнем сезоне Новак Джокович выиграл три титула, два из которых – на турнирах серии Grand Slam (Australian Open и Ролан Гаррос). Неделю назад серб играл в финале Уимблдона, где в пяти сетах проиграл первой ракетке мира Карлосу Алькарасу из Испании.