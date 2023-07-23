Марион БАРТОЛИ: «Не удивлюсь, если Свитолина сыграет на Итоговом турнире»

Французская теннисистка Марион Бартоли удивлена тем, в какой форме украинка Элина Свитолина вернулась на корт после рождения ребенка.

«Я знаю только то, что после рождения ребенка у вас нарушается режим сна, потому что он просыпается по ночам, и, конечно же, вы гораздо больше устаете днем, когда вам приходится тренироваться. Очевидно, что и ваше тело меняется во время беременности. Ей удалось так быстро восстановить свой атлетизм и привести себя в форму. На Ролан Гаррос Свитолина была в отличной форме, а на Уимблдоне, как мне кажется, выглядела еще лучше. Для меня просто необычно видеть ее в такой физической форме и такой степени готовности к матчам столь быстро».

«Честно говоря, я не удивлюсь, если она очень хорошо выступит на US Open и по итогам этого года окажется в восьмерке сильнейших, сыграв на Итоговом турнире», – сказала француженка.