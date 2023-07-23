Юлия Стародубцева – Карман Каур Тханди. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

23 июля украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 294) продолжит выступления на хардовом турнире серии ITF W60 в Эвансвилле (США).

В финале украинка сыграет против Карман Каур Тханди из Индии (WTA 261). Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

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Ранее теннисистки играли один раз, в финале турнира аналогичной категории в Самтере победила украинка.

Стародубцева может выиграть третий титул ITF в сезоне.

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