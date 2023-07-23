Катерина Байндл – Мария Тимофеева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финала на турнире WTA 250 в Будапеште
23 июля украинская теннисистка Катерина Байндл (№100 WTA) продолжит выступления на грунтовом турнире серии WTA 250 в Будапеште (Венгрия).
В финале украинка встретится против Марии Тимофеевой (№246 WTA). Время начала поединка – не ранее 18:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет первая встреча теннисисток.
Для Байндл это будет второй финал турнира WTA и возможность выиграть дебютный титул.
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Гульельмо Викарио рассказал о семье, которая живет у него дома
Украинец имеет варианты возвращения в ринг