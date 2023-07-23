Катерина Байндл – Мария Тимофеева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

23 июля украинская теннисистка Катерина Байндл (№100 WTA) продолжит выступления на грунтовом турнире серии WTA 250 в Будапеште (Венгрия).

В финале украинка встретится против Марии Тимофеевой (№246 WTA). Время начала поединка – не ранее 18:00 по Киеву.

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Это будет первая встреча теннисисток.

Для Байндл это будет второй финал турнира WTA и возможность выиграть дебютный титул.

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