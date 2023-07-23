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WTA
23 июля 2023, 10:48 | Обновлено 23 июля 2023, 10:49
580
1

Катерина Байндл – Мария Тимофеева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала на турнире WTA 250 в Будапеште

23 июля 2023, 10:48 | Обновлено 23 июля 2023, 10:49
580
1
Катерина Байндл – Мария Тимофеева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA. Катерина Байндл

23 июля украинская теннисистка Катерина Байндл (№100 WTA) продолжит выступления на грунтовом турнире серии WTA 250 в Будапеште (Венгрия).

В финале украинка встретится против Марии Тимофеевой (№246 WTA). Время начала поединка – не ранее 18:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисисток.

Для Байндл это будет второй финал турнира WTA и возможность выиграть дебютный титул.

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Катерина Байндл (Козлова) WTA Будапешт смотреть онлайн Мария Тимофеева
Источник Sport.ua
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