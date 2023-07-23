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  4. Дарья Снигур – Джессика Понше. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF
23 июля 2023, 10:38 |
423
0

Дарья Снигур – Джессика Понше. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала на турнире серии ITF W100 в Испании

23 июля 2023, 10:38 |
423
0
Дарья Снигур – Джессика Понше. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF. Дарья Снигур

23 июля украинская теннисистка Дарья Снигур (№155 WTA) продолжит выступления на хардовом турнире серии ITF W100 в Витории (Испания).

В финале украинка сразится против Джессики Понше из Франции (№137 WTA). Время начала поединка – 13:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли один раз, победила француженка.

Для Снигур это будет 11-й финал турнира ITF в карьере, ранее она выиграла шесть титулов.

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Джессика Понше смотреть онлайн Дарья Снигур ITF Витория
Источник Sport.ua
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