Дарья Снигур – Джессика Понше. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

23 июля украинская теннисистка Дарья Снигур (№155 WTA) продолжит выступления на хардовом турнире серии ITF W100 в Витории (Испания).

В финале украинка сразится против Джессики Понше из Франции (№137 WTA). Время начала поединка – 13:00 по Киеву.

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Ранее теннисистки играли один раз, победила француженка.

Для Снигур это будет 11-й финал турнира ITF в карьере, ранее она выиграла шесть титулов.

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