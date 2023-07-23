Дарья Снигур – Джессика Понше. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финала на турнире серии ITF W100 в Испании
23 июля украинская теннисистка Дарья Снигур (№155 WTA) продолжит выступления на хардовом турнире серии ITF W100 в Витории (Испания).
В финале украинка сразится против Джессики Понше из Франции (№137 WTA). Время начала поединка – 13:00 по Киеву.
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Ранее теннисистки играли один раз, победила француженка.
Для Снигур это будет 11-й финал турнира ITF в карьере, ранее она выиграла шесть титулов.
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