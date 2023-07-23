Другие новости23 июля 2023, 00:05 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 июля
Важные события во всех видах спорта
23 июля 2023, 00:05 |
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В воскресенье, 23 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
10:30 Нидерланды (Ж) – Португалия (Ж)
13:00 Франция (Ж) – Ямайка (Ж)
16:00 Севилья – Магдебург
19:00 Антверпен – Мехелен
23:00 Фулхэм – Брентфорд
ТЕННИС
11:00 Дарья Снигур – Джессика Понше
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