СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 июля

В воскресенье, 23 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

10:30 Нидерланды (Ж) – Португалия (Ж)

1.59 – 4.35 – 5.97

13:00 Франция (Ж) – Ямайка (Ж)

1.03 – 28.00 – 60.00

16:00 Севилья – Магдебург

1.66 – 4.15 – 4.76

19:00 Антверпен – Мехелен

1.57 – 4.25 – 5.50

23:00 Фулхэм – Брентфорд

3.21 – 3.64 – 2.14

ТЕННИС

11:00 Дарья Снигур – Джессика Понше

1.76 – 1.95