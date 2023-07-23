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23 июля 2023, 00:05 |
35
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 июля

Важные события во всех видах спорта

23 июля 2023, 00:05 |
35
1
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 июля
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 23 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

10:30 Нидерланды (Ж) – Португалия (Ж)

Favbet 1.59 – 4.35 – 5.97

13:00 Франция (Ж) – Ямайка (Ж)

Favbet 1.03 – 28.00 – 60.00

16:00 Севилья – Магдебург

Favbet 1.66 – 4.15 – 4.76

19:00 Антверпен – Мехелен

Favbet 1.57 – 4.25 – 5.50

23:00 Фулхэм – Брентфорд

Favbet 3.21 – 3.64 – 2.14

ТЕННИС

11:00 Дарья Снигур – Джессика Понше

Favbet 1.76 – 1.95

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Источник Sport.ua
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А як же фінал WTA Будапешт із Байндль?
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