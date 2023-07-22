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Суперкубок Бельгии
Антверпен
23.07.2023 19:00 - : -
Мехелен
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Бельгия
22 июля 2023, 23:55 |
25
0

Антверпен – Мехелен. Прогноз и анонс на матч Суперкубка Бельгии

Поединок состоится 23 июля в 19:00 по Киеву

22 июля 2023, 23:55 |
25
0
Антверпен – Мехелен. Прогноз и анонс на матч Суперкубка Бельгии
Getty Images/Global Images Ukraine

23 июля на «Босейль» пройдет матч Суперкубка Бельгии, в котором «Антверпен» встретится с «Мехеленом». Старт поединка запланирован на 19:00 по киевскому времени.

Антверпен

Команда, конечно, имеет славную историю - еще в позапрошлом веке входил в топ-3 местного чемпионата, а впервые золото брал аж в 1929-м году. Но стоит помнить, что только в 2017-м году Великие старые смогли вернуться в Жупилер-Лигу после долгого спада. Зато они смогли быстро выйти снова в лидеры бельгийского футбола. В 2020-м году получилось выиграть кубок, что было первым титулом после 1992-го. А прошлый сезон был по-настоящему временем настоящего прорыва: оформили и еще 1 кубок, и, главное, чемпионство, 5-е в истории. Причем предыдущее оформили в сезоне 1956/1957. В общем, ставка на Марка ван Боммела оправдалась с головой. Понятно, что хочется сохранить лидерство, несмотря на ограниченные финансовые возможности. Оплота обороны, Пачо, продан за неплохие 9 миллионов в Айнтрахт, Фишер закончил карьеру. Прикупили 2/3 от этой суммы Лленикену из Амьена, которому только 16 - но пару голов он в Лиге 2 Франции забил. Но как будет в Бельгии?

Мехелен

Клуб имеет немало достижений, но не особенно высоко котируется. Да, это 4-кратный чемпион страны, но трижды золото брали в 40-е годы прошлого века, еще раз - по итогам сезона 1988/1989. При этом только в 2019-м году получилось вернуться в высший дивизион Бельгии. И там, например, прошлый сезон принес только 13-е место. Но при этом у малинцев проявляется их кубковый характер. В 2019-м, еще выступая во 2-й лиге, получилось там взять трофей, за счет чего еще и в Лигу Европы квалифицировались. Весной снова добрались до финала, но там проиграли как раз Антверпену.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне у Антверпена были стопроцентные показатели. Он выиграл оба матча в чемпионате - 2-0 и 5-0, а в апреле забил 2 безответные мяча в финале кубка.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что за лето что-то всерьез изменится. Ставим на то, что тут Антверпен выиграет при форе -1 гол (коэффициент - 1,89).

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Антверпен Мехелен Суперкубок Бельгии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
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