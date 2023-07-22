Черноморец отыгрался с 0:3 против Александрии и выиграл матч с 9 голами

В субботу, 22 июля, состоялся товарищеский матч между украинскими клубами «Александрия» и «Черноморец». Игра завершилась со счетом 5:4 в пользу одесской команды.

Матч состоялся на КСК «Ника» в Александрии. После первого тайма хозяева побеждали со счетом 3:0.

За «Александрию» голами отличились Андрей Андрейчук, Даниил Скорко, Иван Матюшенко и Евгений Смирный. У «Черноморца» забили Илья Путря, Богдан Бойчук, Андрей Штогрин (2) и Виталий Ермаков.

Товарищеский матч. 22 июля

Александрия – Черноморец – 4:5