Черноморец отыгрался с 0:3 против Александрии и выиграл матч с 9 голами
Игра завершилась со счетом 5:4 в пользу одесской команды
В субботу, 22 июля, состоялся товарищеский матч между украинскими клубами «Александрия» и «Черноморец». Игра завершилась со счетом 5:4 в пользу одесской команды.
Матч состоялся на КСК «Ника» в Александрии. После первого тайма хозяева побеждали со счетом 3:0.
За «Александрию» голами отличились Андрей Андрейчук, Даниил Скорко, Иван Матюшенко и Евгений Смирный. У «Черноморца» забили Илья Путря, Богдан Бойчук, Андрей Штогрин (2) и Виталий Ермаков.
Товарищеский матч. 22 июля
Александрия – Черноморец – 4:5
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