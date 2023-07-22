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WTA
22 июля 2023, 22:43 | Обновлено 22 июля 2023, 22:45
929
1

Впервые в истории! 5 украинок дошли до финала на турнирах WTA в 2023 году

2023 год – один из лучших для украинского женского тенниса

22 июля 2023, 22:43 | Обновлено 22 июля 2023, 22:45
929
1
Впервые в истории! 5 украинок дошли до финала на турнирах WTA в 2023 году
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Впервые в истории 5 украинских теннисисток дошли до финала на турнирах WTA в одном сезоне.

В 2023 году в матчах за титул сыграли: Леся Цуренко, Марта Костюк, Ангелина Калинина, Элина Свитолина и Катерина Байндл.

Костюк и Свитолина одержали победы в своих финальных матчах, Цуренко и Калинина не смогли завоевать трофей. Байндл проведет финал 23 июля.

WTA 250 Хуахин (Таиланд). Хард. Январь
Леся Цуренко – Чжу Линь – 4:6, 4:6

WTA 250 Остин (США). Хард. Март
Марта Костюк – Варвара Грачева – 6:3, 7:5

WTA 1000 Рим (Италия). Грунт. Май
Ангелина Калинина – Елена Рыбакина – 4:6, 0:1, RET., Калинина

WTA 250 Страсбург (Франция). Грунт. Май
Элина Свитолина – Анна Блинкова – 6:2, 6:3

WTA 250 Будапешт (Венгрия). Грунт. Июль
Катерина Байндл – Мария Тимофеева
(поединок будет сыгран 23 июля)

В 2018 году в финалы на турнирах WTA доходили четыре украинских теннисистки – Элина Свитолина, Екатерина Байндл, Леся Цуренко и Даяна Ястремская.

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Источник Большой теннис Украины
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Michael Savchyn
ще двоє завтра грають у фіналі
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