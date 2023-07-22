Впервые в истории! 5 украинок дошли до финала на турнирах WTA в 2023 году

Впервые в истории 5 украинских теннисисток дошли до финала на турнирах WTA в одном сезоне.

В 2023 году в матчах за титул сыграли: Леся Цуренко, Марта Костюк, Ангелина Калинина, Элина Свитолина и Катерина Байндл.

Костюк и Свитолина одержали победы в своих финальных матчах, Цуренко и Калинина не смогли завоевать трофей. Байндл проведет финал 23 июля.

WTA 250 Хуахин (Таиланд). Хард. Январь

Леся Цуренко – Чжу Линь – 4:6, 4:6

WTA 250 Остин (США). Хард. Март

Марта Костюк – Варвара Грачева – 6:3, 7:5

WTA 1000 Рим (Италия). Грунт. Май

Ангелина Калинина – Елена Рыбакина – 4:6, 0:1, RET., Калинина

WTA 250 Страсбург (Франция). Грунт. Май

Элина Свитолина – Анна Блинкова – 6:2, 6:3

WTA 250 Будапешт (Венгрия). Грунт. Июль

Катерина Байндл – Мария Тимофеева

(поединок будет сыгран 23 июля)

В 2018 году в финалы на турнирах WTA доходили четыре украинских теннисистки – Элина Свитолина, Екатерина Байндл, Леся Цуренко и Даяна Ястремская.