Гаэль МОНФИС: «Горжусь и вдохновляюсь Элиной»

Французский теннисист Гаэль Монфис поделился впечатлениями от игры своей супруги Элины Свитолиной на Уимблдонском турнире, где она дошла до 1/2 финала.

«Горжусь и вдохновляюсь Элиной. Горжусь своей женой. Сколько труда она приложила, чтобы быть на таком уровне. Сколько у нее было дисциплины.

Был поражен ее силой, ментальным настроем в некоторых матчах, чтобы повернуть их в свою пользу, а затем перейти к следующему матчу – я был горд и вдохновлен ею. Вот почему сейчас чувствую себя чемпионом. Это был удивительный месяц для меня, наблюдал, как фантастически играет моя жена.

Также хорошо провел время со своей дочкой, так что просто полон энергии и очень хочу, чтобы все было хорошо во время моего тура», – сказал Монфис.