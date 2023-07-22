Минай передал нескольких игроков Хусту
Возможности этих футболистов хорошо известны нынешнему руководителю «Хуста»
29 июля дебютант Первой лиги «Хуст» в гостях встретится в стартовом туре с «Карпатами».
Как стало известно Sport.ua, «Хуст» договорился с «Минаем» о продлении аренды еще на год ведущих исполнителей: полузащитника Вадима Мердеева и нападающего Ивана Станковича.
Также достигнута договоренность о годовой аренде еще с двумя игроками «Миная» – защитником Евгением Скибой и полузащитником Дмитрием Диянчуком.
Решили продолжить карьеру в «Хусте» и два бывших футболиста винницкой «Нивы» – защитник Иван Петрук и полузащитник Владимир Шевчук. Их возможности хорошо известны нынешнему руководителю «Хуста» Владимиру Цыткину, ведь в свое время он тренировал этих ребят в «Ниве».
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