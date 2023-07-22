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  4. Минай передал нескольких игроков Хусту
Украина. Первая лига
22 июля 2023, 20:17 |
538
0

Минай передал нескольких игроков Хусту

Возможности этих футболистов хорошо известны нынешнему руководителю «Хуста»

22 июля 2023, 20:17 |
538
0
Минай передал нескольких игроков Хусту
ФК Хуст. Владимир Цыткин

29 июля дебютант Первой лиги «Хуст» в гостях встретится в стартовом туре с «Карпатами».

Как стало известно Sport.ua, «Хуст» договорился с «Минаем» о продлении аренды еще на год ведущих исполнителей: полузащитника Вадима Мердеева и нападающего Ивана Станковича.

Также достигнута договоренность о годовой аренде еще с двумя игроками «Миная» – защитником Евгением Скибой и полузащитником Дмитрием Диянчуком.

Решили продолжить карьеру в «Хусте» и два бывших футболиста винницкой «Нивы» – защитник Иван Петрук и полузащитник Владимир Шевчук. Их возможности хорошо известны нынешнему руководителю «Хуста» Владимиру Цыткину, ведь в свое время он тренировал этих ребят в «Ниве».

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Хуст Минай трансферы инсайд Первая лига Украины Вадим Мердеев Иван Станкович Евгений Скиба Дмитрий Диянчук Иван Петрук Владимир Шевчук Владимир Цыткин
Источник Sport.ua
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