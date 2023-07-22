Брюгге уступил АЗ Алкмаару на сборах. Яремчук провел 29 минут

22 июля состоялся товарищеский матч между клубами «Брюгге» и АЗ Алкмаар (Нидерланды). Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу нидерландской команды.

Счет в матче на 3-й минуте открыл Андреас Сков Ольсен. Уже на 9-й АЗ Алкмаар ответил забитым мячом – автогол Матса Ритса.

На 64-й Юкинари Сугавара вывел нидерландский клуб вперед. Больше голов в матче не было забито.

Украинский форвард «Брюгге» Роман Яремчук начал поединок в запасе и появился на поле на 62-й минуте. Помочь своей команды результативными действиями у него не получилось.

Отметим, что 19 июля «Брюгге» разгромил аматорскую команду «Гейст» со счетом 22:0. Яремчук отличился 6 раз.