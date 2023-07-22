Брюгге уступил АЗ Алкмаару на сборах. Яремчук провел 29 минут
Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу команды из Нидерландов
22 июля состоялся товарищеский матч между клубами «Брюгге» и АЗ Алкмаар (Нидерланды). Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу нидерландской команды.
Счет в матче на 3-й минуте открыл Андреас Сков Ольсен. Уже на 9-й АЗ Алкмаар ответил забитым мячом – автогол Матса Ритса.
На 64-й Юкинари Сугавара вывел нидерландский клуб вперед. Больше голов в матче не было забито.
Украинский форвард «Брюгге» Роман Яремчук начал поединок в запасе и появился на поле на 62-й минуте. Помочь своей команды результативными действиями у него не получилось.
Отметим, что 19 июля «Брюгге» разгромил аматорскую команду «Гейст» со счетом 22:0. Яремчук отличился 6 раз.
FT: 1-2. On to Thursday. 🔵⚫️ #CluAZ— Club Brugge KV (@ClubBrugge) July 22, 2023
👊 𝐅𝐮𝐥𝐥-𝐭𝐢𝐦𝐞 | Club Brugge - AZ— AZ (@AZAlkmaar) July 22, 2023
⚽ 2. Skov Olsen 1-0
⚽ 9. Rits (e.d.) 1-1
⚽ 63. Sugawara 1-2#AZ #cluaz #PreSeason pic.twitter.com/FJFSN4XwR8
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