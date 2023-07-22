Юлия Стародубцева – Мэдисон Бренгл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

22 июля украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 294) продолжит выступления на хардовом турнире серии ITF W60 в Эвансвилле (США).

В полуфинале соревнований украинка сыграет против Мэдисон Бренгл (США, WTA 102). Поединок состоится 1-м запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала встречи – 18:40 по Киеву.

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Это будет первая встреча теннисисток.

В финале турнира победительница матча сыграет против Карман Кару Тханди (Индия, WTA 261) или Маккэртни Кесслер (США, WTA 504).

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