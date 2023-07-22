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  4. Юлия Стародубцева – Мэдисон Бренгл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF
22 июля 2023, 18:47 |
159
0

Юлия Стародубцева – Мэдисон Бренгл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию полуфинала на турнире ITF W60 в Эвансвилле

22 июля 2023, 18:47 |
159
0
Юлия Стародубцева – Мэдисон Бренгл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF. Юлия Стародубцева

22 июля украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 294) продолжит выступления на хардовом турнире серии ITF W60 в Эвансвилле (США).

В полуфинале соревнований украинка сыграет против Мэдисон Бренгл (США, WTA 102). Поединок состоится 1-м запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала встречи – 18:40 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисисток.

В финале турнира победительница матча сыграет против Карман Кару Тханди (Индия, WTA 261) или Маккэртни Кесслер (США, WTA 504).

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Юлия Стародубцева Мэдисон Бренгл смотреть онлайн ITF Эвансвилл
Источник Sport.ua
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