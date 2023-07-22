СУРКИС: «В прошлом сезоне не всегда успевал за командой. Будет по-другому»

Президент «Динамо» Игорь Суркис находится сейчас вместе с командой на тренировочном сборе в Австрии и поделился впечатлениями от подготовки «бело-синих» к началу нового сезона.

- Этот сбор прошел очень хорошо. Я постоянно общаюсь с главным тренером и его помощниками, все идет по плану. Команда находится в хорошем состоянии – как психологическом, так и спортивном. Поэтому, надеюсь, что болельщики в будущем сезоне будут радоваться нашей хорошей игре и результатам.

- В команду вернулась легенда - Андрей Ярмоленко, что положительно сказалось на атмосфере в коллективе и игре команды. Как долго вы вели с ним переговоры?

- Я год назад начал вести переговоры о возвращении Ярмоленко. И мне понравилось, что он не отказал мне. Андрей говорил мне, что вернуться в «Динамо» – это тоже его мечта. У Ярмоленко очень хорошая память, он прекрасно помнит, кто его воспитывал. Не просто так я ему говорил: «Сынок, время домой». Это было от души. Я считаю, что Ярмоленко принесет много пользы команде, и все ребята будут только прогрессировать, тренируясь и играя рядом с ним.

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- Наверное, вы видели, как фанаты нашего клуба, которые воюют на передовой, сжигают шарфик питерского «Зенита»...

- Мы играем в футбол только благодаря ребятам, которые защищают нашу страну. Конечно, большую гордость. Наши ребята могут жечь все что угодно, ведь эти нелюди напали на нашу страну, не дают возможности нашим деткам ходить в садики, школы. Наши воины вышли с поля боя и помнят, что есть такой клуб, как «Динамо» (Киев). И за это им большая благодарность.

В свою очередь ФК «Динамо» и Фонд братьев Суркис также делали, делают и будут продолжать делать свой маленький вклад в нашу будущую победу. Нет сомнений, что победа будет за нами, а нелюди будут наказаны, причем очень жестко – и не только на поле боя, ведь Всевышний видит, что они делают с нашими мирными людьми. А нашим воинам благодарность и низкий поклон за то, что они делают.

Сейчас я приехал в команду и буду здесь до конца сбора, после чего вместе с ними поеду в Киев. В прошлом сезоне у нас было много тяжелых переездов, перелетов, и я не всегда даже успевал за командой. В этом сезоне, надеюсь, будет по-другому. Главное, чтобы ребята-болельщики «Динамо», которые воюют на передовой, были живы-здоровы и радовались нашим победам.