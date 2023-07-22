Гол Алефиренко не помог. Заря уступила клубу из Словакии на сборах в Польше
Луганская команда проиграла ФК «Ружомберок» со счетом 1:2
22 июля состоялся товарищеский матч между украинским клубом «Заря» и словацкой командой «Ружомберок». Игра завершилась поражением луганчан со счетом 1:2.
Единственный гол в составе «Зари» забил Даниил Алефиренко. Он сравнял счет на 62-й минуте, однако на 85-й луганчане пропустили второй мяч.
Это была последний спарринг «Зари» на учебно-тренировочных сборах в Польше. Следующий поединок команда проведе 29 июля против «Руха» в первом туре нового сезона УПЛ.
Товарищеский матч. 22 июля
Заря – Ружомберок – 1:2
Голы: Алефиренко, 62 – Ян Масло, 32, Давид Жакуляк, 85
Koniec:@FCZoryaOfficial 🆚 @MFK_Ruzomberok 1:2 (0:1)— MFK Ružomberok (@MFK_Ruzomberok) July 22, 2023
Góly: 62. Danyil Alefirenko - 32. JÁN MASLO, 85. DAVID JACKULIAK#priprava #letnapriprava #mfkruzomberok #ruzadotoho pic.twitter.com/Y5pOUgeGq2
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