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Товарищеские матчи
Заря
22.07.2023 16:00 – FT 1 : 2
Ружомберок
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Украина. Премьер лига
22 июля 2023, 18:37 |
80
0

Гол Алефиренко не помог. Заря уступила клубу из Словакии на сборах в Польше

Луганская команда проиграла ФК «Ружомберок» со счетом 1:2

22 июля 2023, 18:37 |
80
0
Гол Алефиренко не помог. Заря уступила клубу из Словакии на сборах в Польше
ФК Заря

22 июля состоялся товарищеский матч между украинским клубом «Заря» и словацкой командой «Ружомберок». Игра завершилась поражением луганчан со счетом 1:2.

Единственный гол в составе «Зари» забил Даниил Алефиренко. Он сравнял счет на 62-й минуте, однако на 85-й луганчане пропустили второй мяч.

Это была последний спарринг «Зари» на учебно-тренировочных сборах в Польше. Следующий поединок команда проведе 29 июля против «Руха» в первом туре нового сезона УПЛ.

Товарищеский матч. 22 июля

Заря – Ружомберок – 1:2

Голы: Алефиренко, 62 – Ян Масло, 32, Давид Жакуляк, 85

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Даниил Алефиренко Ружомберок Заря Луганск учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ
Источник Sport.ua
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