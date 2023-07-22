Гол Алефиренко не помог. Заря уступила клубу из Словакии на сборах в Польше

22 июля состоялся товарищеский матч между украинским клубом «Заря» и словацкой командой «Ружомберок». Игра завершилась поражением луганчан со счетом 1:2.

Единственный гол в составе «Зари» забил Даниил Алефиренко. Он сравнял счет на 62-й минуте, однако на 85-й луганчане пропустили второй мяч.

Это была последний спарринг «Зари» на учебно-тренировочных сборах в Польше. Следующий поединок команда проведе 29 июля против «Руха» в первом туре нового сезона УПЛ.

Товарищеский матч. 22 июля

Заря – Ружомберок – 1:2

Голы: Алефиренко, 62 – Ян Масло, 32, Давид Жакуляк, 85