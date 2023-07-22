Англия22 июля 2023, 18:25 |
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Уиган – Эвертон – 0:1. Видео гола и обзор матча
Смотрите лучшие моменты товарищеского матча
22 июля 2023, 18:25 |
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«Эвертон», в котором играет украинский легионер Виталий Миколенко, провел товарищескую встречу против «Уигана», который сейчас выступает в Первой лиге Англии – третьем по силе дивизионе Англии.
Встреча завершилась с минимальной победой ливерпульского клуба.
Единственный гол на 64-й минуте забил 38-летний новичок «ирисок» Эшли Янг. Миколенко не было в заявке на матч.
Товарищеский матч
«Уиган» – «Эвертон» – 0:1
Гол: Янг (64)
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