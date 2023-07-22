Уиган – Эвертон – 0:1. Видео гола и обзор матча

«Эвертон», в котором играет украинский легионер Виталий Миколенко, провел товарищескую встречу против «Уигана», который сейчас выступает в Первой лиге Англии – третьем по силе дивизионе Англии.

Встреча завершилась с минимальной победой ливерпульского клуба.

Единственный гол на 64-й минуте забил 38-летний новичок «ирисок» Эшли Янг. Миколенко не было в заявке на матч.

Товарищеский матч

«Уиган» – «Эвертон» – 0:1

Гол: Янг (64)