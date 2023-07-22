Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Уиган – Эвертон – 0:1. Видео гола и обзор матча
Англия
22 июля 2023, 18:25 |
199
0

Уиган – Эвертон – 0:1. Видео гола и обзор матча

Смотрите лучшие моменты товарищеского матча

22 июля 2023, 18:25 |
199
0
Уиган – Эвертон – 0:1. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

«Эвертон», в котором играет украинский легионер Виталий Миколенко, провел товарищескую встречу против «Уигана», который сейчас выступает в Первой лиге Англии – третьем по силе дивизионе Англии.

Встреча завершилась с минимальной победой ливерпульского клуба.

Единственный гол на 64-й минуте забил 38-летний новичок «ирисок» Эшли Янг. Миколенко не было в заявке на матч.

Товарищеский матч

«Уиган» – «Эвертон» – 0:1
Гол: Янг (64)

По теме:
Гол Алефиренко не помог. Заря уступила клубу из Словакии на сборах в Польше
Дания и Англия одержали минимальные победы на старте женского ЧМ-2023
Утрехт – Шахтер – 2:4. Первая победа Патрика ван Леувена. Видео голов
Эвертон Уиган товарищеские матчи видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Карпаты рассматривают вариант возвращения Гладкого
Футбол | 22 июля 2023, 18:08 0
Источник: Карпаты рассматривают вариант возвращения Гладкого
Источник: Карпаты рассматривают вариант возвращения Гладкого

Приоритетной задачей львовян является усиление линии атаки

Конкурент для Мудрика? Челси включился в борьбу за Мбаппе
Футбол | 22 июля 2023, 14:09 4
Конкурент для Мудрика? Челси включился в борьбу за Мбаппе
Конкурент для Мудрика? Челси включился в борьбу за Мбаппе

Приоритетом для форварда остается «Реал»

ОФИЦИАЛЬНО. Известен новый игровой номер Ярмоленко в Динамо
Футбол | 21.07.2023, 18:42
ОФИЦИАЛЬНО. Известен новый игровой номер Ярмоленко в Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Известен новый игровой номер Ярмоленко в Динамо
Стало известно, где продолжит карьеру Михайличенко. Это не Андерлехт
Футбол | 21.07.2023, 23:43
Стало известно, где продолжит карьеру Михайличенко. Это не Андерлехт
Стало известно, где продолжит карьеру Михайличенко. Это не Андерлехт
Месси забил первый гол за Интер Майами. Кривцов и Ко победили
Футбол | 22.07.2023, 08:15
Месси забил первый гол за Интер Майами. Кривцов и Ко победили
Месси забил первый гол за Интер Майами. Кривцов и Ко победили
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Геращенко и Магучих заняли 2-е и 3-е места на этапе Бриллиантовой лиги
Геращенко и Магучих заняли 2-е и 3-е места на этапе Бриллиантовой лиги
21.07.2023, 23:00 5
Другие виды
Интерес угас. Трубин больше не является приоритетной целью для Интера
Интерес угас. Трубин больше не является приоритетной целью для Интера
21.07.2023, 23:35 42
Футбол
Стали известны результаты жеребьевки первых раундов Кубка Украины
Стали известны результаты жеребьевки первых раундов Кубка Украины
21.07.2023, 13:19 8
Футбол
СУРКИС: «Если я начну продавать игроков по €4 млн, у меня не будет команды»
СУРКИС: «Если я начну продавать игроков по €4 млн, у меня не будет команды»
21.07.2023, 14:52 22
Футбол
Свитолина поделилась обворожительными фото с дочкой Скай в подсолнухах
Свитолина поделилась обворожительными фото с дочкой Скай в подсолнухах
22.07.2023, 10:41 7
Теннис
Отец Фьюри: «Дюбуа может нокаутировать Усика, выбор соперника – безумие»
Отец Фьюри: «Дюбуа может нокаутировать Усика, выбор соперника – безумие»
21.07.2023, 15:40 12
Бокс
ПСЖ предложит Мбаппе контракт на 10 лет. Зарплата – невиданная
ПСЖ предложит Мбаппе контракт на 10 лет. Зарплата – невиданная
21.07.2023, 10:40 6
Футбол
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
21.07.2023, 03:40
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем