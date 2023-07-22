Фиорентина арендовала у Ювентуса экс-игрока Барселоны и Ливерпуля

«Фиорентина» официально сообщила о подписании полузащитника «Ювентуса» Артура Мело. Речь идет об аренде на один год с правом выкупа.

Прошлый сезон Артур провел в неудачной аренде в «Ливерпуле». В составе «Красных» 26-летний бразилец принял участие всего в двух матчах, и суммарно провел на поле лишь 76 минут.

В «Ювентус» Артур перешел летом 2020 года из «Барселоны» в обмен на Миралема Пьянича. Также на его счету 1 гол в 22 матчах за сборную Бразилии.