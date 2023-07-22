Фиорентина арендовала у Ювентуса экс-игрока Барселоны и Ливерпуля
Артур Мело нашел себе новый клуб
«Фиорентина» официально сообщила о подписании полузащитника «Ювентуса» Артура Мело. Речь идет об аренде на один год с правом выкупа.
Прошлый сезон Артур провел в неудачной аренде в «Ливерпуле». В составе «Красных» 26-летний бразилец принял участие всего в двух матчах, и суммарно провел на поле лишь 76 минут.
В «Ювентус» Артур перешел летом 2020 года из «Барселоны» в обмен на Миралема Пьянича. Также на его счету 1 гол в 22 матчах за сборную Бразилии.
Welcome, Arthur ⚜️ #ForzaViola #Fiorentina #ACFFiorentina pic.twitter.com/qw7dPstbu5— ACF Fiorentina English (@ACFFiorentinaEN) July 22, 2023
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